شكرا لقرائتكم خبر عن "شى زهرة حمرا وبس".. فيروز فى ظهور جديد بعدسة ابنتها ريما الرحبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المخرجة والكاتبة ريما الرحبانى، ابنة جارة القمر فيروز، متابعيها ومحبيها عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، بصورة جديدة لوالدتها الفنانة اللبنانية فيروز، والتى تعد أحدث ظهور لها، وعلقت عليها: "شي زهرة حمرا وبس".

وأوضحت ريما الرحبانى، موعد التقاط الصورة التي ظهرت فيها فيروز وهى تمسك بزهرية من الورد، حيث علقت الصورة: "الأحد 22 أيار 2022، الساعة 7 و31 دقيقة".



حساب ريم على فيس بوك

وحصلت الصورة التي شاركتها ريم الرحبانى لوالدتها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، على الكثير من الاعجابات والتعليقات التى وصلت لما يزيد عن 2000 إعجاب في 26 دقيقة فقط.



فيروز

وُلدت فيروز فى جبل الأرز بلبنان في الحادى والعشرين من نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، نشأت في حى زقاق البلاط في بيروت، حيث كان والدها يعمل في محل طباعة صغير، ودرست في مدرسة القديس جوزيف في بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.

وللمطربة الكبيرة فيروز تاريخ فنى ممتد وشامل، حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، حيث تعتبر بمثابة مدرسة فنية كبرى تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام.

ولا يقف التاريخ الفنى لـ فيروز عند هذا الحد وإنما يمتد إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التى تمت كتابتها من الأخوين الرحبانى خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربى مثل فيلمون وهبى، ومحمد عبد الوهاب، وإلياس الرحبانى، ومحمد محسن، وزكى ناصيف.