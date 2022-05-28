شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع أفضل ممثلة و"بره المنهج" أحسن فيلم من مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في ختام دورته الـ 70 برئاسة الأب بطرس دانيال والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، عن جوائز هذه الدورة، حيث ذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة حنان مطاوع عن فيلم "قابل للكسر"، وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان ماجد الكدواني عن فيلم "برا المنهج" ولكنه اعتذر عن الحضور.

وحصدت مايان السيد جائزة أفضل ممثلة دور تاني عن فيلم "المحكمة"، وأفضل ممثل دور تاني للفنان محمد سلام عن فيلم "للايجار"، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "للإيجار"،، وأحسن تصوير لمارك عوني عن فيلم "ريتسا"، وجائزة أفضل مونتاج للمونتير أحمد يسري عن فيلم "برا المنهج"، وذهبت جائزة أفضل ديكور لعلي حسام عن فيلم "برا المنهج" ، وحصد اسلام السيد بلال جائزة افضل سيناريو عن فيلم" للايجار"، وذهبت جائزة أفضل اخراج للمخرج عمرو سلامة عن فيلم برا المنهج، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان خالد صاوي عن فيلن "للايجار"، وحصد فيلم" برا المنهج" جائزة أفضل فيلم.

وحضر حفل الختام عدد من الفنانين منهم، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، والفنانة بشري، احمد سلامة، حنان مطاوع وزوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، والمخرج علي ادريس، المخرج عمرو سلامة، والمطربة آية عبدالله.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد قررت في وقت سابق أن تحمل دورة هذا العام شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي.

جدير بالذكر أنه يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كلاً من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، حيث سيتم تكريمهم خلال حفل الختام.