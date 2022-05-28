بالفيديو ضرب مبرح.. زوجة تؤدب زوجها بالعصا والمقلاة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في واقعة مثيرة وتستدعي مزيد من الاندهاش تكشف خلالها سطور من العنف الاسري هذه المرة ليست ضد الزوجات انما هي ضد الأزواج، حيث يتعرض الزوج ” والذي يعمل مدير مدرسة ” في هذه القضية للضرب المبرح علي يد زوجته مرات ومرات.

ووفق اوراق القضية فان الزوجة اعتادت علي ان تؤدب زوجها وتضربه ” بالمقلاه والعصا ومضرب الكريكيت “، الامر الذي دفع الزوج الي التقدم بشكاوي رسمية للسلطات المعنية ليطلب الحماية من عنف زوجته، وتمكن الزوج من جمع ادلة الادانه لوقائع الضرب بالفيديو لتكون دليلا له اثناء التحقيقات.

الواقعة المثيرة شهدتها احدي المقاطعات الهندية وهي مقاطعة ألوار بولاية راجاستان الهندية، ضرب زوجته له والادعاء عليها في المحكمة، بتركيب كاميرا مراقبة “سرية” في بيته.

ووفقا لموقع “ديلي هنت”، فقد تقدم مدير المدرسة بشكوى ضد زوجته إلى المحكمة بسبب “الاعتداء الجسدي والمعنوي” عليه.

وكان المدير، الذي يدعى “أجيت سينج ياداف”، قد عقد قرانه على زوجته “سومان”، بعد “أن وقع في حبها منذ 7 سنوات”، وتقول الوكالة: “في البداية كانت حياتهم سلمية، ولكن بعد فترة من الوقت بدأ العنف، ومع العنف المتكرر، عانى سينج من عدة إصابات، وكان يحصل على علاج طبي”.

ويقول سينج إنه لم يعد يستطع تحمل عنف زوجته، ولجأ إلى المحكمة لأن زوجته “تجاوزت كل الحدود”.

وذكر الموقع أن “الزوج حصل على حماية أمنية بعد أن اشتكى من العنف المنزلي”، واتهم زوجته بضربه والاعتداء عليه باستخدام “المقلاة والعصا ومضرب الكريكيت”.

وقام “المدير المفزوع” بتركيب كاميرا مراقبة في بيته “لجمع الأدلة”، حسبما ذكرت وكالة “آيانس”، المستقلة في الهند.