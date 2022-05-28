دنيا عبد العزيز تحتفل بزفافها على شاطئ البحر

كتب امير فتحي في السبت 28 مايو 2022 12:50 مساءً - أقيم يوم أمس الجمعة حفل زفاف الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” على المهندس ” مصطفى كامل ” على شاطئ البحر داخل إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع .
وأطلت دنيا عبد العزيز بفستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء ” هاني البحيري ” الذي حرص على التواجد بحفل الزفاف وتهنئة الفنانة المصرية على زواجها .
كما شهد حفل زفاف دنيا عبد العزيز حضور عدد من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من : مي نور الشريف وميدو عادل وميسرة وإيمي سالم وغيرهم .. وأحيت الحفل الفنانة والراقصة ” دينا ” .
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