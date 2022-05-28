أصالة وزوجها “سمن على عسل” في جدة.. وتغني لـ أحلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلًا فنيًا على مسرح الصالة الخضراء، في إستاد الأمير عبد الله الفيصل، في مدينة جدة السعودية، ضمن حفلات موسم جدة.

ورافق أصالة إلى مكان الحفل زوجها فائق حسن، نافيًا بذلك كل ما تردد في الفترة السابقة عن انفصالهما، حيث دخلت أصالة إلى المسرح وهي تمسك بيد زوجها، وحيا الثنائي الحضور: “مرحبتين.. مرحبتين”.

قدّمت أصالة خلال الحفل مجموعة من الأغنيات المفضلة لديها ولدى الجمهور، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور وأبرزها: “بنت أكابر، شكرًا، خانات الذكريات، جابوا سيرته، سامحتك وبعدك عني”. كما قدّمت أغنية “حزين من الشتا” للفنانة أحلام.

ونشر حساب موسم جدة على إنستجرام، مجموعة مقاطع للفنانة السورية، ظهر فيها تفاعل الجمهور مع الأغنيات التي قدمتها.

كما نشرت أصالة صورًا التقطت لها في كواليس الحفل وعلّقت قائلةً: “كانت حفله صعب أقدر أنسى حلاوتها .. حلوه لدرجة خلّت كلّ شي حوالينا حلو .. شكراً حبايبي أهل جدّه الطيّبين .. دائماً ذكرياتنا سوا مابتتنسى..”.

وكانت فعاليات موسم جدة 2022 قد انطلقت في أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تمتد إلى 60 يومًا قادمة، بواقع أكثر من 2800 فعالية مختلفة، ما بين حفلات غنائية وترفيهية وعروض مسرحية وفعاليات عالمية في 9 مناطق رئيسية.