مصطفى قمر يتعرض لعملية نصب ويكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفي قمر بيانا صحفيا أكد خلاله تعرض موكله للنصب من شركة انتاج، تعاقدت معه للمشاركة في تقديم برنامج المقالب “٥ نجوم” بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر و كان ذلك في حفل كبير و تم تصوير حلقات البرنامج وتم عرضه في شهر رمضان من العام 2021.

وأضاف قنطوش أنه عندما أخلت الشركة بالتزامها و لم تسدد للفنان حقوقه المالية كاملة، بعدما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته و عندما توجه لصرف الشيك أفاد البنك بالرجوع علي الساحب لعدم كفاية الرصيد مما جعل الفنان يلجأ لمكتب المستشار ياسر قنطوش لإقامة جنح اصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف و أقام الجنحة رقم ٨٢٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنح الدقي.

وتابع: صدر حكم غيابي بالحبس سنة مع الشغل و كفالة الف جنيه، و علي اثر ذلك الحكم قامت الشركة بعرض كامل قيمة الشيك وقرر بالمعارضة في الحكم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وقررت المحكمة في حيثيات الحكم بأخذ المتهم بالرأفة.

وأوضح قنطوش انه عندما خالفت الشركة شروط التعاقد و عدم تصدر الفنان الدعاية الإعلانية للبرنامج كما هو متفق عليه في العقد بادر بإقامة الدعوي رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي و أثناء تداول الدعوي بالجلسات قام الممثل القانوني للشركة بالطعن علي العقد بالتزوير وهنا تدارك الفنان انه تعرض لعملية نصب و احتيال من قبل الشركة بأن قام ممثلها القانوني بتسخير شخص من الغير وقام بتوقيع العقد بدلا منه.

وعلي اثر ذلك تقدم الفنان ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام متهما فيه الممثل القانوني للشركة بالنصب عليه بهدف الهروب من تنفيذ شروط العقد والمسؤولية الناجمة عن مخالفة شروط التعاقد و قيد ذلك البلاغ برقم ٦٨٢٠ لسنة ٢٠٢٢ إداري الدقي، و مازال المحضر رهن التحقيق و معالي المستشار المحامي العام أصدر قرارا بإرفاق صورة رسمية من أوراق القضية رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي القاهرة وإرفاق صورة رسمية من تقرير ابحاث التزييف والتزوير وعمل تحريات المباحث حول الواقعة والمحضر مازال متداولا حتي تاريخه في نيابة العجوزة.

واختتم البيان بضرورة تحري الصحفيين الدقة كاملة في نقل المعلومات المرسلة إليهم لان كل ما تم تداوله ليست هي الحقيقة كاملة فالشركة اخفت حقيقة الواقع بهدف التشهير بالفنان حتي لا يطالب بحقوقه طرف الشركة المخلة بتنفيذ التعاقد.