حماده هلال يعود للغناء بـ”روح الروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ابتعاده عن الغناء لفترة وانشغاله بتقديم مجموعة من الأعمال التمثيلية، عاد الفنان المصري حماده هلال بأغنية جديدة تحمل اسم “روح الروح”.

أغنية “روح الروح” من ألحان حماده هلال وكلمات مصطفي حدوتة وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو. وحققت الأغنية حوالي نصف مليون مشاهدة بعد 3 أيام من صدورها على قناة حمادة هلال في موقع “يوتيوب”.

وكان حماده هلال قد شارك في ماراثون دراما رمضان 2022 الماضي، بمسلسل “المداح – أسطورة الوادي”، وشاركه في البطولة أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، كمال أبورية، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويغيب النجم حماده هلال عن السينما منذ 5 سنوات، عندما قدم آخر أفلامه “شنطة حمزة” في 2017 الماضي، حيث شارك في بطولته إلى جواره يسرا اللوزي، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامية الطرابلسي، بيومي فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغني، سامي مغاوري، محمد متولي، ايناس علي وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.