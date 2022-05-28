شروط خاصة لحضور حفل أنغام في المنارة أرينا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مسرح المنارة عن تدشين حفلات صيف 2022، في مصر بحفل للنجمة المصرية أنغام من المقرر إقامته يوم 1 يوليو المقبل على المسرح المكشوف بالمنارة أرينا تحت اسم “لايف سيمفوني”.

وخلت شروط حضور الحفل من الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ولكنها تضمنت عدة شروط أخرى من أبرزها الالتزام بارتداء أزياء “شبه رسمية” وعدم السماح بدخول أطفال أقل من 12 عامًا أو إدخال جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات.

من جانبها نشرت أنغام بوستر الحفل عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وعلقت قائلةً: “جمهوري في بلدي الغالي مصر.. في انتظاركم يوم الجمعة ١ يوليو بمركز المنارة.. شاركوني الأغاني اللي هنغنيها مع بعض”.

يذكر أن أنغام تعافت مؤخرًا من أزمتها الصحية عقب خضوعها لجراحة في الكتف، ووجهت الشكر لجمهورها على اهتمامهم بالاطمئنان عليها.