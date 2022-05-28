سيف نبيل في موسم جدة.. نجاح كبير وترند يكتسح تويتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم العراقي سيف نبيل مساء أمس الجمعة (23 مايو)، حفلًا فنيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم جدة 2022 بالمملكة العربية السعودية.

وبمجرد أن صعد إلى خشبة المسرح في الصالة الرياضية الخضراء باستاد الأمير عبدالله الفيصل، تلقى سيف نبيل ترحيبًا لافتًا من الجمهور، واستقبلوه بتصفيق حار وحفاوة بالغة وبادلهم بدوره التحية معبرًا عن سعادته بوجوده معهم لأوّل مرّة في جدّة.

وأشعل سيف نبيل الحفل بمجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، ومن بين الأغنيات التي قدّمها: “لو” و”ممكن”، و”عشق موت”، و”فوق القمة” و”دايخ بيك” وغيرها.

واختار الفنان سيف نبيل أن يقدم أغنية “نسم علينا الهوا” للسيدة فيروز، كإهداء منه لجمهوره في السعودية، إذ بدّل في كلمات الأغنية قائلًا: “شو بنا شو بنا يا السعودية شو بنا”، فتفاعل معه الحضور بشكل كبير جدًا، مما أشعل الصالة.

وحرص عدد من الحضور على مشاركة عدة مقاطع من الحفل نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، فتصدّر هاشتاغ “#سيف_نبيل_في_موسم_جدة” الترند على موقع تويتر في السعودية.

يذكر أن سيف نبيل طرح مؤخرًا أغنية “لا تلعب وياي”، وهي الأغنية الرسمية للحملة الدعائية الخاصة بلعبة “PUBG” الشهيرة في الشرق الأوسط والعالم.

أغنية “لا تلعب وياي” هي باللهجة العراقية من كلمات محمد الواصف، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، والفيديو كليب حمل توقيع المخرج حسام الحسيني، وظهر سيف نبيل من خلاله بمشاهد تحمل الكثير من التشويق والإثارة وتترجم طابع لعبة PUBG.