أحمد الفيشاوي يدعم والدته في مرضها.. “العائلة أولاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن حبه الكبير لعائلته، وكشف عن صورة نادرة له بصحبة أسرته في مرحلة طفولته، عبر “إنستغرام”، وعلق عليها قائلاً: “العائلة أولاً وليس هناك شيء يعلو عليها… أنا أحبكم يا رفاق… أحبك يا أخي وأتمنى لك ليلة سعيدة”.

ومنذ مرض والدته الفنانه سمية الألفي، اعتاد الفنان المصري نشر صور لها، مطالباً الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالثدي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتم نقل الفنانة المصرية إلى المستشفى وحجزها في غرفة العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية.

وأكدت الألفي، في تصريحات إعلامية، أنها تتلقى جلسات الكيماوي التي تشعر بعدها بالإجهاد والتعب، ومن المفترض أن تنتهي من تلك الجلسات في تموز (يوليو) المقبل.

وكان من المفترض أن يُعرض لأحمد الفيشاوي في السينمات، فيلم “أشباح أوروبا” أمام هيفا وهبي ولكن خلافات الفنانة اللبنانية مع المنتج محمد الوزيري التي وصلت للمحاكم أدت إلى تأجيل عرضه داخل مصر.