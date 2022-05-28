رشوان توفيق.. “شائعة موتي تسعدني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان المصري القدير رشوان توفيق شائعات الوفاة وتدهور صحته، التي طاولته أخيراً، مؤكداً سعادته بسببها!

وقال توفيق خلال حلوله ضيفاً على برنامج تلفزيوني”، إن من يروّج لهذه الشائعات، يهدف الى ترهيبي، لكنه بالعكس منحني السعادة… وأضاف: : “بيسعدوني بجد. الحمد لله أنا صحتي جيدة، وبشكر كل من سأل أو اتصل أو دعا لي”.

وفي وقت سابق من شهر أيار/ مايو الحالي، أعلن محامي الدفاع عن توفيق، أن آية ابنة موكله قد تقدّمت باستئناف على أحكام صدرت في الدعاوى الثلاث التي رفعتها ضد والدها، وحكمت فيها المحكمة لصالحه.

وأوضح أن ابنة رشوان توفيق تقدّمت باستئناف على أحكام صدرت في الدعاوى الثلاث التي رفعتها ضد والدها، وقضت المحكمة برفض اثنتين منها، وفي الثالثة ألزمتها دفع مبلغ 893 ألف جنيه له.

وأشار إلى أنه بعد تقديم آية الاستئناف، تم تحديد جلسات 9 و22 و26 حزيران/يونيو للنظر في الدعاوى الثلاث التي قدّمتها أمام دائرة المدني في محكمة جنوب القاهرة.

وكانت آية رشوان توفيق قد أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها بدفع مبلغ 893 ألف جنيه، أما الثانية فطالبت ببطلان عقد قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها أيضاً.

أما في الدعوى الثالثة فقضت الدائرة (5) مدني في محكمة جنوب القاهرة، برفض الدعوى المقامة من آية ضد والدها تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر بقيمة خمسة ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها بدون علمها، وإلزامها بالمصروفات.