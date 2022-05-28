شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يهنئ مدحت العدل على زفاف ابنته: ألف مبروك للصديق الشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم وليد توفيق، السيناريست مدحت العدل بحفل زفاف ابنته آية في أحد الفنادق، أمس الجمعة، ونشر وليد صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:" ألف مبروك للصديق الشاعر والمنتج مدحت العدل بزفاف كريمته أية بحضور الأحبة والنجمة كارول سماحة والنجم خالد النبوي والإعلامية لميس الحديدى مع كل أمنياتي للعروسين بحياة يملؤها الحب وبالرفاه والبنين".



خالد النبوى و وليد توفيق



كاورل سماحة و وليد توفيق



مدحت العدل و وليد توفيق



وليد توفيق و كارول سماحة

وكشف السيناريست مدحت العدل مؤخرا، عن سبب نجاح تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" قائلا: "هو الملحن أحمد جمال العدل أحد عناقيد العائلة الموهوبة، مضيفًا: "مش بس الكلمات التي كتبتها لكن كنت مستمتع بالكتابة العمل ككل من تأليف إبراهيم عيسى والمنتج وكنا متفقين على أن الأنثى عربية تكلم الرجال وأمل فاتن حربي بتمثل النساء ومن الذي يرضى بإهانة المرأة؟".

وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC": "أن الأديان السماوية كرمت المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الهدف هو تقديم رسالة والاختلاف ولما أدركنا المشكلة عملنا مسلسلات (تحت السيطرة) و(بين السرايات) و(لأعلى سعر)، بهدف معالجة مشاكل موجودة".

وتابع: "من أهم عوامل نجاح تتر مسلسل أمل فاتن حربي هو صوت أنغام صوت مصر ولم يكن يصل كل هذه الأحاسيس والمشاعر إلا بصوتها الجميل".