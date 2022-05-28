شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمات المحاكم والقضايا.. هل يعود جونى ديب للسينما من بوابة Beetlejuice 2؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض النجم العالمى جونى ديب، شهور طويلة داخل قاعات المحاكم، بعد أزمته مع زوجته السابقة أمبر هيرد، حيث استمرت الجلسات لفترة طويلة، حتى أسدل الستار عليها أمس، حيث عقدت الجلسة الختامية في المحكمة، ومازال الأطراف المعنية في انتظار الحكم، ورغم كل هذه التفاصيل، إلا أن اسم جونى ديب بدأ يرتفع أسهمه مرة أخرى، حيث ترددت أنباء في عدد من المواقع العالمية، عن ظهوره في فيلم Beetlejuice 2 المقرر إطلاقه فى عام 2025 بحسب ما ذكرت صحيفة toronto sun.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين ميتين قام بهما أليك بالدوين، وجينا ديفيس اللذان تم إحياؤهما كأشباح بلا روح، وقد أصبحا عازمين على مطاردة عائلة مزعجة من منزل أحلامهم، وقال المعجبون إنهم سيشعرون بسعادة غامرة لرؤية ديب فى حالة قيامه بالدور فعلا خاصة بعد أيامه الشاقة في المحكمة وهو يقاتل لإثبات أنه ليس مسيئا لزوجته السابقة.

وعلى جانب آخر، بدا أن النجم العالمي جوني ديب حصل علي طوق النجاة والذي قدمته حبيبته القديمة عارضة الأزياء العالمية كيت موس أمام هيئة المحلفين في قضية تشهير جوني ديب التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، حيث أشارت إلى أنه لم يدفعها أبدًا إلى أسفل الدرج.

وقالت موس، التي ظهرت عبر فيديو مباشر من جلوسيسترشاير ، إنجلترا ، إنه أثناء إجازته في جامايكا "لم يدفعني أبدًا أو يركلني أو يرميني من أي درج".