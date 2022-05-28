شكرا لقرائتكم خبر عن بين الدكتوراه والماجستير.. فنانون حصلوا على درجة علمية بمجال الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الفنان مجدي كامل، مساء أمس الخميس، رسالة الدكتوراة الخاصة به تحت إشراف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والتي تحمل عنوان "أسس تدريب الممثل لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلى في العرض المسرحى"، وليس الفنان مجدى كامل هو أول الفنانين الذين حرصوا على الحصول على درجة علمية بجانب التمثيل سواء الدكتوراة أو الماجستير، وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير

أشرف زكي

حصل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، على دكتوراة في الإخراج المسرحي من أكاديمية الفنون وماجستير في الاخراج وبكالوريوس في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر.

سميرة محسن

حصلت الفنانة سميرة محسن على درجة الدكتوراة من أكاديمية الفنون، وترأست قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة.

حنان مطاوع

حصلت الفنانة حنان مطاوع على درجة الماجستير في التمثيل حيث حصلت على درجة الماجستير من أكاديمية الجامعة العربية للدراسات وتكنولوجيا المعلومات.

هبة مجدى

حصلت الفنانة هبة مجدى على الماجستير من معهد "الكونسرفتوار"، بأكاديمية الفنون، بمناقشة رسالة الماجستير فى دراسة تحليلية لأداء الدويتو عند فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ في السينما المصرية، وذلك بحضور زوجها المطرب محمد محسن ووالدتها ونقيب الممثلين أشرف زكى إضافة الى صديقتيها الفنانتين سهر الصايغ وميرنا نور الدين والاعلامى مفيد فوزى وابنته حنان.

ايهاب توفيق

المطرب إيهاب توفيق، كان من الطلبة المتميزين في جيله، وأنهى دراسته وتعليمه العالي في معهد الموسيقى، ثم نال شهادة الماجستير والدكتوراه في معهد الموسيقى، ليصبح بذلك يحمل لقب "الدكتور إيهاب" وذلك فى عام 2001، وكان محور دراسته بحث حول "أساليب تقنيات أداء الغناء العربي في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين".

صابر الرباعى

المطرب التونسى صابر الرباعي، درس الموسيقي في المعهد العالي للموسيقي، وتعلم العزف على العود، وحصل بعدها على الماجستير، ثم الدكتوراه.

جمال سليمان

الفنان السورى جمال سليمان، انتسب إلى المعهد العالي للفنون المسرحية دمشق لدراسة فن التمثيل، وتخرج من المعهد بدرجة جيد جدا، ثم حصل على دبلوم في مناهج إعداد الممثل، وبعدها سافر إلى بريطانيا لمتابعة دراسته، وهناك نال الماجستير في الدراسات المسرحية قسم الإخراج المسرحي من جامعة «ليدز» عام 1988، ثم حصل على الدكتوراه مؤخرا.