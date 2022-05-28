ناجي أسطا.. مش ناجي في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى النجم اللبناني ناجي أسطا من تسجيل أغنيته الجديدة “مش ناجي” مؤخرًا متعاونًا من خلالها مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر.

وحدّد ناجي أسطا يوم الإثنين 30 أيار/مايو الجاري موعدًا لطرح أغنية “مش ناجي”، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”: “طلع مظبوط ، حتى ناجي مش ناجي…٣٠ أيار ٣:٠٠ مش ناجي”.

وعمد ناجي أسطا في الأيام الماضية على الترويج لأغنيته مستخدمًا عبارات غامضة حول الأغنية، فقال في منشور على “إنستغرام”: “إذا مش ناجي! مين لكان؟”، وتابع في آخر: “كمان هيدا مش ناجي؟”، وأضاف في منشور أخير: “يا عمي ولا كأنو ناجي، ترقبوا الغنيّة”.

يذكر أن ناجي أسطا طرح في آذار الماضي أغنية خاصة بعيد الأم حملت اسم “يا إمي غنيلي”، وأصدر قبلها في يوليو الماضي أغنية “عبالي الحلو” التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناته في موقع “يوتيوب”.