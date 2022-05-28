تامر حسني ينتهي من تصوير “بحبك”.. فيلم العيد يتصدّر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى النجم المصري تامر حسني وأبطال فيلم “بحبك” من تصوير كل مشاهد الفيلم المنتظر عرضه في صالات السينما خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ونشر تامر حسني صورًا من احتفالية انتهاء تصوير الفيلم جمعته مع أبطال وصناع الفيلم، وعلّق قائلًا: “خلصنا امبارح تصوير فيلم بحبك

ومن قلبي شكراً لكل ابطال و صناع العمل فيلم بحبك ان شاء الله قريباً بعيد الاضحى”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور التي نشرها تامر حسني، وتركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للفيلم، فتصدّر هاشتاغ “#بحبك” قائمة العبارات الأكثر تداولًا على موقع “تويتر” في مصر والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

يذكر أن تامر حسني كان قد طرح منذ فترة البرومو الدعائي الرسمي لفيلم “بحبك”، وظهر من خلاله في لقطات خطفت الأنفاس، تجمع بين الكوميديا والرومانسية في آن، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة العمل.

وكشف تامر في البرومو عن أغنيتين جديدتين سيتم إصدارهما ضمن أحداث الفيلم، وتأتي الأغنيتين بين الأعمال التي يحضّرها “نجم الجيل” لألبومه المقبل، المقرّر طرحه في صيف 2022.

فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.