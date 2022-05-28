شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يفتتح حفلات مسرح النافورة بالأوبرا 3 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النجم مدحت صالح حفلات موسم الصيف على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 3 يونيو، ويقدم الفنان مدحت صالح باقة من أغانيه التي اشتهر بها منها " كوكب تانى و حنيت، تعرفى، لو كنا بنحبها، قلب واحد وغيرها من الأغانى.

وكان النجم مدحت صالح تألق بحفل غنائي في أولى أيام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذى أقيم فى محافظة الشرقية فى دورته الأولى بعدد كبير من أغانيه، منها النور مكانه في القلوب، وبحلم على قدي واشتقنا لزمان ويتقال وزي المليرنيرات وماشي في ضلها، بالإضافة إلى تقديمه أغنية وحشونا الحبايب للراحل محمد فوزي وأغنية 3 سلامات للراحل محمد قنديل، ورفع الحفل شعار كامل العدد.