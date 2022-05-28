بعد طلاقها ياسمين صبري تتفوق على نجمات هوليوود في مهرجان “كان”.. شاهدوا كيف بدت جميلة وساحرة! – «صورة»

كتب امير فتحي في السبت 28 مايو 2022 06:50 صباحاً - شاركت النجمة المصرية “ياسمين صبري” في فعاليات “مهرجان كان السينمائي” الذي يمتدّ من 17 أيار/مايو حتى الـ 28 منه.

ونشرت “ياسمين صبري” مجموعة من الصور بالإضافة إلى، مقطع فيديو مصور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مميزة، حيث اختارت فستانًا لمّاعًا طويلًا باللونين الليلكي والزهري.

كما نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو من استعدادها لـ مهرجان كان، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّقت ياسمين صبري على الفيديو قائلة: «شكرا مهرجان كان الجميل».

طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري انفصلت مؤخرًا عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وكانت مصادر قد رجحت أن سبب الإنفصال المفاجئ، كان في اختلاف الثنائي على بعض التفاصيل متعلقة بخطط ياسمين القادمة في العمل والإنجاب. وهو ما رفضه أبو هشيمة، فوقع الطلاق.

كما جاءت تكهنات أخرى من الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، حيث أدلى بأسرارًا غير متوقعة ومثيرة للجدل عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسبب طلاقه وخيـانته لياسمين مع شابة أجنبية تدعى مورينا تاراكو تبلغ من العمر 29 عامًا.

وأكد باسيل في بث مباشر عبر صفحته على إنستجرام أن الفتاة الجديدة التي دخلت في حياة رجل الأعمال المصري هي من الجنسية الأجنبية، نافيًــا ارتباطه بالفنانة المصرية مي عز الدين كما تردد، وجاء اعترافات باسيل عن الحياة العاطفية الخاصة لأبو هشيمة المثيـرة للجدل بعد الحديث عن خيـانته لياسمين وتلاها تأكيد انفصـاله عنها مقابل تنـازلها عن كامل مستحقاتها.

آخر أعمالها الفنّية

وشاركت الفنانة ياسمين صبري خلال الأعوام الماضية، في مهرجان الجونة وحضور عدد من الفعاليات السينمائية، وكان آخر عمل درامي لها هو مسلسل «فرصة تانية»، الذى عرض عام 2020، وكان من بطولتها المطلقة مع نخبة من الفنانين بينهم دياب وهبة مجدي وأيتن عامر.

وتعيش الفنانة ياسمين صبري حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، بعد انفصالها عن رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وتعكف على تحضيرات فيلم صقر المحروسة مع الفنان أحمد عز، و”مسلسل الشادر” مع الفنان أشرف عبد الباقي.

ياسمين صبري تواصل تحضيرات فيلم صقر المحروسة، لتبدأ تصويره مع مطلع شهر يوليو المقبل، ويقع الفنان أحمد عز في حبها خلال أحداث الفيلم، كما يجسدان شخصيتان حقيقيتين في العصر الإسلامي، ولكن لم يتم تناولهما بشكل درامي من قبل.

وتدور أحداث فيلم صقر المحروسة في إطار تاريخي عن إحدى الفترات في العصر الإسلامي، وتتضمن مشاهد العمل 15 معركة حربية، يتم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر ودبي والمغرب والأردن.

تعاقد حتى الآن على فيلم صقر المحروسة كل من الفنان أحمد عز وياسمين صبري، ومُرشح الفنان ماجد الكدواني، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، وهو من تأليف محمود حمدان، وتحت قيادة المخرج أحمد علاء.

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