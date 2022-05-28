شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يفتتح حفلات الصيف في الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان عمر خيرت موسم الحفلات الصيفية بالساحل الشمالى، حيث إنه سوف يحيى حفلا موسيقيا في بداية شهر يوليو المقبل، وبذلك يبدأ رسميا موسم الحفلات الموسيقية بمارينا من تنظيم وليد منصور.

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلين على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية يومى 13 و14 يونيو القادم، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، وقيادة المايسترو ناير ناجى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق والذى أحبها جمهوره واعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.