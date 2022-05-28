ليس أحمد السقا ولا محمد رمضان ولا أحمد زاهر.. أول نجم مصري يخطف مربوحة في فيلمه القادم بعد تألقها في “الكبير أوي 6”

كتب امير فتحي في السبت 28 مايو 2022 03:50 صباحاً - تعاقدت النجمة الشابة رحمة أحمد، الشهيرة بـ«مربوحة»، على المشاركة في فيلم «مغامرات كوكو»، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان 2022 الماضي مع النجم أحمد في مسلسل «الكبير أوي 6».

وسيشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، وبيومي فؤاد بالإضافة للنجمة شيرين رضا، وإيهاب فهمي، وأوس أوس، ومِنّة فَضالي، ونانسي صلاح، وعمرو عبد العزيز، وسيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج إسماعيل فاروق.

ويجسد الفَنّان بيومي فؤاد ضِمن أحداث فيلم «مغامرات كوكو» شخصية كامل هو طبيب بيطري محب للحيوانات، حيث انتهى من تصوير عدد من مشاهده داخل أحد استوديوهات شبرامنت بعد فترة توقف طويلة كانت بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير مسلسلات رمضان الماضي.

وتدور أحداث فيلم «مغامرات كوكو» في إطار من الكوميديا حول صراع إفتراضي بين الخير والشر ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

بدايات رحمة أحمد:

كانت قد كشفت الفنانة رحمة أحمد، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقَدّمه الإعلامية لميس الحديدي، أنّها خِريجة كلية العلوم، وكان حلمها أن تَلتَحِقَ بكلية العلاج الطبيعي ولكنّها لم تستطع بسبب المجموع،

وقالت: «لي أخ توأم كان معي بنفس الكلية ولكن في قسم آخر ودخولي للتمثيل جاء بمحض الصدفة حيث كنت أشاهد مع صديقة لي سكتش مسرحي أعجبني جداً وعلمنا أنّ فريق المسرح يستقبل أعضاء جددًا فشجعتني صديقتي وبالفعل التحقت بالفريق، ومن حينها لم أترك التمثيل».

وأضافت رحمة أحمد: «عادة لدي مبدأ أنّ أيّ مجال أدخله لا بد أن أكون مميزة، وهذا ما علمني إياه أبي، فهو إنسان عظيم وهو نحات ورسام وله رؤية فنية بالإضافة لعمله في دار المعارف».

وتابعت: «في الجامعة كنت أقدم تراجيدي فقط إلى أن أكتشف الكوميديا الفنان صلاح الدالي عندما أخرج في الجامعة ووضعني في منطقة الكوميديا، وأعتقد أنني ورثت خفة الدم من والدتي فهي دمها خفيف جدا، وأهلي كانوا فخورين بي أثناء عرض المسلسل».

وكانت رحمة أحمد قد شاركت في الماراثون الرمضاني بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

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