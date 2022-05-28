شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال "حدث بالقاهرة" مع أحمد حاتم والمخرج أحمد عبد الله صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد عبد الله صالح من اختيار أبطال فيلمه الجديد "حدث بالقاهرة" الذى يواصل تصويره حالياً، حيث تم التعاقد في وقت سابق مع الفنان أحمد حاتم لتقديم دور البطولة، وانضم لأسرة الفيلم كلاً من بيومى فؤاد، سوسن بدر، معتز هشام، أحمد عزمى، عمرو صحصاح، يوسف وائل نور، عمر رزيق، حسن مالك، والعمل من تأليف عمر جمال.

المخرج أحمد عبد الله صالح قدم عددا من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية منها "شكة دبوس" بطولة خالد سليم ومى سليم ونسرين أمين ومحمد شاهين وسامية الطرابلسى، وفيلم "سكر بره" بطولة إسلام جمال وأميرة هانى وخالد عليش واسراء عبد الفتاح إضافة إلى فيلم كويتي بعنوان "طال رايح جاى".

يذكر أن بيومى فؤاد وسوسن بدر يجتمعون مجدداً في فيلم "حدث بالقاهرة" بعد مشاركتهما في أكثر من فيلم سوياً خلال الفترة الأخيرة آخرها "جارة القمر"، الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومقرر عرضه قريباً، ويشارك الثنائى في بطولة الفيلم إلى جانب كريم فهمى وياسمين رئيس ومحمد الشرنوبى ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف في الفيلم الذى يخرجه هادى الباجورى.

ويعيش أحمد حاتم حالة من النشاط السينمائي، اذ يستعد لاستئناف تصوير فيلم "عاشق" الذي تشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد ومحسن محيي الدين وتأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "السرب" مع النجوم أحمد السقا ومنى زكى وشريف منير وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وعدد كبير من الفنانين والعمل إخراج أحمد نادر جلال.

كما يرتبط أحمد حاتم بتصوير فيلم "الملحد" بمشاركة محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، شيرين رضا وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، حيث تم الانتهاء من معظم مشاهد العمل قبل شهر رمضان الماضى قبل توقفه لانشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية، هذا بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في فيلم "جارة القمر" مع كريم فهمى وياسمين رئيس والمقرر عرضه قريباً.