شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى فى فيديو مُسجل: علمت محمد على كلاى الوضوء والصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الإعلامية إيمان أبو طالب فى برنامجها "بالخط العريض" على شاشة قناة الحياة، مجموعة من الفيديوهات التى تذاع ولأول مرة للراحل الفنان القدير سمير صبرى.

وكان أحد هذه الفيديوهات للفنان سمير صبرى وهو يتحدث عن لاعب الملاكمة العالمى محمد على كلاى، وكشف فى هذا الفيديو حيلته التى اتبعها من أجل إقناع اللاعب العالمى محمد على كلاى بتصوير حلقة معه فى برنامجه "هذا المساء" على التليفزيون المصرى، وذكر الفنان الراحل أنه قام بتعليم محمد على كلاى الوضوء والصلاة.

ورحل الفنان سمير صبرى عن عالمنا صباح الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما. وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على المشاركة فى عزاء الفنان القدير الراحل، وذلك خلال عزاءه الذى تضمن مختلف الأطياف ممن حرصوا على المشاركة بالعزاء، حيث حرصت كلاً من الفنانة بشرى ويسرا على التواجد منذ اللحظات الأولى، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وهانى شاكر.