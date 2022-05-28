شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد الراحل سمير صبرى: قرأ القرآن وصلى الفجر ونام فى اتجاه القبلة قبل الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الإعلامية إيمان أبو طالب فى برنامجها "بالخط العريض" على قناة الحياة لقاءات حصرية مع المقربين من الفنان الراحل سمير صبرى، وكواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان الراحل، وكانت البداية باستضافة عم عيد نور الدين المساعد الشخصى لسمير صبرى وكاتم أسراره على مدار 25 سنة.

وقال عيد نور الدين لإيمان أبو طالب، خلال حلقة الجمعة، إنه عمل مع الفنان الراحل سمير صبرى طيلة 25 عاما وخلال هذه الفترة الطويلة كشف عن العديد من الملامح الإيجابية للفنان الراحل، حيث إنه كان محبًا للخير وجابر الخواطر، مضيفا أنه توفى صباح الجمعة الماضي، حيث كنت متواجدا معه فى غرفته قبلها بليلة، وخلال هذه الليلة قمت بتطهير وتنظيف جرح الأستاذ سمير صبرى الذى نتج عن الحقن فى جسمه، ثم أعطيته العلاج.

وأضاف عم عيد: "قبل فجر الجمعة بنصف ساعة طلب الراحل سمير صبرى النظارة الخاصة به والمصحف وأخذ يقرأ القرآن ثم توضأ وصلى الفجر، ثم قرأ القرآن مرة أخرى، ثم فتحت له التليفزيون وفى السابعة صباحا طلب منى إعداد كوب من الينسون واحتساه ثم أعطانى مصروفي".

واستطرد قائلا: "فى السابعة والنصف صباحا خلد الراحل سمير صبرى إلى النوم وفى التاسعة والنصف صباحا اتصل على هاتفه المنتج صفوت غطاس ولكنى رديت عليه وأبلغته بأن الأستاذ نائم، بعد ذلك لاحظت انقلاب الفنان الراحل وهو نائم ناحية القبلة وذهبت لإيقاظه ولكنه لم يرد، وأسرعت بإحضار طبيب الفندق الذى كان يقيم فيه الفنان الراحل ليبلغنى بوفاته".