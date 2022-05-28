شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة حذرها سمير صبرى من تقديم تنازلات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج بالخط العريض، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، فيديوهات حصرية للفنان سمير صبري، حيث تحدث عن فنانة قابلها ذات يوم قبل خوضها العمل الفنى، وقصت له خوفها من دخول الوسط الفني، لأنها لا تريد أن تقدم تنازلات.

وكشف الفيديو الذى أذاعته إيمان أبو طالب أن الفنان سمير صبرى حذرها من تقديم أى تنازلات، فهناك أمثلة عديدة لفنانات نجحن دون أى تنازلات، لكنه فوجئ بعد مرور سنوات أنها قدمت تلك التنازلات التى قد حذرها منها قبل سنوات، إذ رآها ترقص على ترابيزة فى أحد الأماكن لكنه لم يكشف عن هوية تلك الفنانة، وقال خلال الفيديو: "ضحكت وقلت لها شكلك فعلا مقدمتيش أى تنازلات".

ورحل الفنان سمير صبرى عن عالمنا صباح الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما. وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على المشاركة فى عزاء الفنان القدير الراحل، وذلك خلال عزاءه الذى تضمن مختلف الأطياف ممن حرصوا على المشاركة بالعزاء، حيث حرصت كلاً من الفنانة بشرى ويسرا على التواجد منذ اللحظات الأولى، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وهانى شاكر.