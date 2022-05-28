الكشف عن سبب غضب بوسي من عريسها في حفل زفافها.. “عليا الطلاق أبوظ الجوازة”.. غير متوقع!

كتب امير فتحي في السبت 28 مايو 2022 02:51 صباحاً - أثارت المطربة بوسي حالة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا بعد تداول مقطع مصور لها من حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع الذي أقيم، مساء الأحد 22 مايو، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتظهر فيه غاضبة بشدة وهي تقول: «عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي.. أنا هابة مني».

وتساءل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر وصول بوسي لهذه الحالة في ليلة العمر، خاصة أنها كانت ترقص مع المعازيم من أصدقائها داخل الوسط الفني، ومنهم هنادي مهنا ووفاء عامر وآيتن عامر وريم البارودي ومريهان حسين وغيرهن.

قاعة الفرح سبب غضب بوسي في حفل زفافها

وكشف مصدر مقرب عن سبب غضب مطربة «آه يا دنيا» قائلًا: ضيق قاعة الفرح تسبب في غضب بوسي، لأن قاعة الفندق كانت صغيرة وتستوعب عددًا محدودًا من الحضور، ولكن عدد المدعوين للفرح تخطى السعة الاستيعابية للقاعة، فتسبب في حالة من الزحام بين الحضور.

وأوضح المصدر أن الراقصة دينا واجهت صعوبة بالغة في الرقص على المسرح، وطالبت المعازيم بإفساح المجال لها كي تتمكن من أداء وصلتها بسلاسة، لافتًا إلى أن عددًا من المعازيم أبدوا انزعاجهم الشديد من ضيق المكان، وهو ما وصل إلى مسامع بوسي التي غضبت بشدة من الموقف.

زفاف بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع

واحتفلت الفنانة والمطربة الشعبية بوسي بزفافها على مصفف الشعر الرجالي هشام ربيع، مساء يوم الأحد، داخل أحد فنادق القاهرة،والذي أثار ضجة واسعة وحضره العديد من المشاهير داخل الوسط الفني والإعلامي.

وأحدثت العديد من اللقطات الطريفة حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ اندمجت الفنانة بوسي مع أجواء الفرح، وعبرت عن فرحتها بالزغاريد المتواصلة والرقص مع الأهل والأصدقاء، وكان من أبرز الفيديوهات التي تداولت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهدد أحد الحضور برغبتها في ترك الفرح قائلة: «ممكن أبوظ الفرح وأكون مطلقة عادي.. أنا هابة مني».

وكانت المطربة بوسي ارتدت فستانا من تصميم مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، في حفل زفافها، وجاءت إطلالتها الأولى كلاسيكية وهادئة، مع طرحة طويلة وقصة شعر مميزة، والتي أبهرت متابعيها وأصبحت محط إشادة وإعجاب من قبل الرواد وجمهور الفنانة.

حضور نجوم ونجمات الفن

وحضر الكثيرون من أصدقاء الوسط الفني لمشاركة بوسي الرقص والغناء، من أبرزهم الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، مصطفى حجاج، ميريهان حسين، وفاء عامر، أحمد عادل، شريف باهر، أحمد فهيم، وغييرهم من الضيوف.

واعتمد الحفل على العديد من الفقرات المختلفة، وحرصت بوسي على دخول حفل الزفاف على أنغام الزفة الشعبية، فيما قامت بالرقص والغناء على العديد من المهرجانات والأغاني الرومانسية والشعبية، رفقة زوجها، كما كان من بين الحضور الفنان والمطرب مصطفى حجاج، الذي تبادل معها الرقص والغناء أيضًا.

يُذكر أن الفنانة والمطربة بوسي، سبق لها الزواج من مدير أعمالها فطين سعيد، الذى دام لمدة 8 سنوات، وأثمر عن إنجاب ابنها الوحيد.

نورت