شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد وبشرى وحنان مطاوع أول الحاضرين في ختام مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، والفنانة بشري، أحمد سلامة، حنان مطاوع وزوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، والمخرج علي ادريس، والمطربة أية عبدالله لحفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في دورته الـ 70 برئاسة الأب بطرس دانيال والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد قررت في وقت سابق أن تحمل دورة هذا العام شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي.

جدير بالذكر أنه يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كلاً من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، حيث سيتم تكريمهم خلال حفل الختام.