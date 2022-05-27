شكرا لقرائتكم خبر عن "نمبر وان" يكسر غياب محمد رمضان عن السينما 4 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل النجم محمد رمضان على التحضير لفيلم جديد بعنوان "نمبر وان" تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامى، والمقرر بدء تصويره قريباً، ليكسر رمضان بهذا الفيلم حاجز غيابه عن السينما الذى امتد لأربعة سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتالى في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغنيات جديدة أو احياء الحفلات الغنائية.

وقدم محمد رمضان آخر أفلامه "الديزل" عام 2018 والذى شارك في بطولته ياسمين صبرى، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، فيما عرض له عام 2018 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017 وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

وفى سياق آخر يطرح محمد رمضان أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "بلالين" على قناته بموقع "يوتيوب" يوم الاثنين المقبل، والأغنية من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر