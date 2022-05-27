شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يروج لأغنيته الجديدة "أتعدى حدودي" ويعلق: قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم هيثم شاكر لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أتعدى حدودى" المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك : أتعدى حدوى أغنية جديدة قريبا .





وطرح مؤخرًا هيثم شاكر أغنية بعنوان هنتقابل بعدين على يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ميكس و ماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفي نصر وبيز جيتار سيكا وصولوهات محمود شاهي وستايلست فريد عادل.

وكان سبق وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر على يوتيوب أغنية تحمل اسم "يإذيك" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوى.

من آخر أعمال هيثم شاكر كان أغنية "لما تحس"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".

وحل هيثم شاكر مؤخرا ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، وتحدث عن المعادلة الناجحة فى الأغانى، وقال هيثم: "المعادلة إنك تبقى متصدق في الأغانى ومتجريش وراء التريند وسهل جدا أنك تطلع تريند دلوقتى أقلع القميص وامشى في الشارع هتطلع تريند، النجاح هواللى صعب لكن التريند مفيش أسهل منه وهتعمل أى حاجة مثيرة للجدل هتطلع تريند".