شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "واحد تانى" يصل إلى المليون الـ50 فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى إلى 50 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائى، وذلك بعد 3 أسابيع عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض يوم الاثنين 2 مايو الذى تزامن مع أول أيام عيد الفطر، ليسجل الفيلم أعلى إيرادات يحققها أحمد حلمى في مشواره السينمائى.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، وعمرو وهبة ضيف شرف من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا فى مصلحة السجون، حيث يجرى مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفى السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح، إضافة إلى فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، ايمان العاصى وإخراج رؤوف عبد العزيز.