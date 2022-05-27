شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة دنيا عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة دنيا عبدالعزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نويبع بجنوب سيناء، وننشر الصور الأولى من حفل الزفاف الذى من المقرر أن يحضره عدد من نجوم الفن.









واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بحنتها يوم الأحد الماضى، وسط عائلتها وعدد من صديقاتها، ونشرت دنيا عبد العزيز صورا من الاحتفال، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت دنيا مرتدية فستان أبيض قصيرا، ومن المقرر أن تحتفل دنيا عبد العزيز بحفل زفافها الأسبوع المقبل.

وشاركت دنيا عبد العزيز فى السباق الرمضانى 2022 بمسلسلين وهما مسلسل "المداح 2" للفنان حمادة هلال، ومسلسل "ملف سرى" للفنان هانى سلامة.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من ألفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أما مسلسل "المداح- أسطورة الوادي" فبطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.