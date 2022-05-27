شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة الأردنية ديانا كرزون، حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية.

وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

كانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان".

يذكر أن آخر أغنيات المطربة الأردنية ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على وقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".