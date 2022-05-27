شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى فى صورة مع عمرو دياب: حظك حلو لما تقرب من أسطورة عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب محمود العسيلى عن سعادته بلقاء الهضبة عمرو دياب فى إحدى المناسبات، مشيرا إلى أن الحظ يكون جيد عندما تأتى الفرصة للتقرب من أحد الأساطير التى تعيش معنا.

ونشر العسيلى صورة له مع الهضبة، صحبها بتعليق: "حظك يبقى حلو لما تجيلك الفرصة تقرب من أسطورة عايشة في وسطينا".

وكان النجم الكبير عمرو دياب، أحيا حفلا مساء السبت الماضي، في التجمع، وقدم أحدث أغنياته "اللي يمشي يمشي" التي طرحها منذ أيام قليلة، وكذلك غنى "هتدلع" التي طرحها في عيد الفطر وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.

فيما طرح المطرب محمود العسيلى، مؤخرا أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب والتي تحمل اسم "فى مكان ما"، وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع موسيقى رامى سمير، والأغنية تحكى عن معاناة شاب فقد حبيبته ويوجد لديه الكثير من المشاعر المختلطة بالحزن والقسوة والوحدة.