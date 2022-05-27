شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون بذكرى ميلاد فاتن حمامة: سيدة الشاشة فى القلوب بأعمالها وإنسانيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة سيمون، ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية النجمة القديرة الراحلة فاتن حمامة، التى توافق اليوم، الجمعة، 27 مايو، مؤكدة أنها ستظل في قلوب الجميع بأعمالها الفنية وإنسانيتها، معربة عن سعادتها بالعمل معها خلال فيلم "يوم مر ويوم حلو".

ونشرت سيمون، مجموعة صور مع الفنانة الراحلة من أحداث الفيلم، صحبتها بتعليق: "كل سنة وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في القلوب بأعمالها الفنية وإنسانيتها التي اتشرفت بها والعمل معاها ومن علمتني معني الأبراج، هكذا يكون برج الجوزاء الأصيل الحقيقي".



سيمون

فاتن حمامة صاحبة موهبة استثنائية، قدمت أعمالا فنية قريبة من الناس وتمس مشاكلهم، فسكنت قلوبهم، وولدت فى 27 مايو 1931 فى حى عابدين بالقاهرة، وساعدها والدها فى بلوغ المجد سريعاً وأرسل صورتها للمخرج محمد كريم الذى طلب طفلة صغيرة للمشاركة بفيلم "يوم سعيد".

ونجحت فى لفت الأنظار، وتحمَّس لها الفنان الكبير يوسف وهبى، ودفعها للمشاركة فى فيلم "ملاك الرحمة، وفى فترة الخمسينيات شهدت توهّج الفنانة التى لُقِّبت بسيدة القصر، وقدَّمت مجموعة من الأفلام الرائعة، منها الأستاذة فاطمة وصراع فى الوادى ودعاء الكروان.



سيمون والنجمة الراحلة فاتن حمامة







