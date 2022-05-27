شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه 4 تهم لـ كيفن سبيسى بالاعتداء على ثلاثة رجال فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النيابة العامة البريطانية أربع تهم للممثل العالمى كيفين سبيسى بالاعتداء الجنسى على ثلاثة رجال، فى الوقت نفسه كان يمثل أمام محكمة مانهاتن، أمس الخميس، للإدلاء بشهادته فى قضية اعتداء جنسى منفصلة مرفوعة ضده فى نيويورك.

وقالت النيابة العامة البريطانية إن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، 62 عامًا، وُجهت إليه أيضًا تهمة "التسبب فى انخراط شخص فى نشاط جنسى مخترق دون موافقته".



التقرير من نيويورك بوست

ووفقا لموقع "نيويورك بوست"، وقعت الحوادث المزعومة في لندن، خلال الفترة بين مارس 2005 وأغسطس 2008، وواحدة في مكان ما في غرب إنجلترا في أبريل 2013، وجميع الضحايا المزعومين الآن في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وتنبع اتهامات المملكة المتحدة من تحقيق في الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة.

وتم الإعلان عن أنباء التهم الجنائية حيث مثل نجم "الجمال الأمريكي" أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، صباح الخميس، لجلسة استماع في دعوى مدنية ضده.



كيفن سبيسي

ورفض كيفين سبيسى، الرد على أسئلة المراسلين بشأن قضية المملكة المتحدة عندما غادر قاعة المحكمة، وكان سبيسي في المحكمة يوم الخميس للإدلاء بشهادته في دعوى مدنية بشأن مزاعم أخرى تتعلق بسوء سلوك جنسي ناجم عن مزاعم الممثل أنتوني راب، بأن سبيسي قام بمحاولات جنسية تجاهه عندما كان راب في الرابعة عشرة من عمره .

قال راب لـ BuzzFeed News في عام 2017: "لقد اصطحبني مثل العريس الذي يلتقط العروس فوق العتبة"، مشيرًا إلى كيف كان الزوجان بمفردهما في غرفة نوم، وفي ذلك الوقت ، قال سبيسي إنه "مرعوب للغاية" من رواية راب، وقال إنه لا يتذكر اللقاء، وأضاف "لكن إذا تصرفت كما يصف، فأنا مدين له بأصدق اعتذار عما كان يمكن أن يكون سلوكًا مخمورًا غير لائق".