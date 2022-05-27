شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد تتسلم تكريمها بختام الكاثوليكى بعد غيابها بالافتتاح لوفاة سمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد خلال اتصال تليفوني مع الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أنها سوف تحضر بنفسها خلال حفل ختام المهرجان والذي سيقام مساء اليوم الجمعة، لاستلام جائزة الريادة السينمائية التي منحتها إياها اللجنة العُليا للمهرجان، ولكنها تغيبت عن حفل الافتتاح بسبب وفاة سمير صبرى الذى كان سيحضر معها دعماً لها.

كما اختارت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي الأستاذ ميشيل ماهر، المطربة آية عبد الله لتقوم بإحياء حفل ختام المهرجان، حيث ستقوم بإهداء بعض أغنياتها للمهرجان، كما ستقوم الإعلامية لميس سلامة بتقديم فقرات الحفل للعام الثاني على التوالي.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد قررت في وقت سابق أن تحمل دورة هذا العام شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي.

جدير بالذكر أنه يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كلاً من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، حيث سيتم تكريمهم خلال حفل الختام.

كما سيتم خلال الحفل نفسه إعلان نتيجة المسابقة والفائزين بجوائز المهرجان هذا العام والتي أقرّتها لجنة التحكيم، كما سيتم الإعلان عن الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم سينمائي لعام 2021.