شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من أمام قبر سمير صبرى فى أول جمعة بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 فيديو لايف، من أمام قبر الفنان سمير صبرى بالإسكندرية، فى أول جمعة تمر على الراحل بمدافن المنارة، حيث كانت وصيته الأخيرة تنص على دفنه بجوار والدته.

سمير صبرى اسمه الحقيقى "محمد سمير جلال صبرى" ولد فى 27 ديسمبر 1936 بمحافظة الإسكندرية وتربى فى عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود، وكانت عائلته تصحبه إلى المسارح والسينما ويشجعوه على تقليد المشاهير.

انفصل والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش فى القاهرة وسكن فى بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ، وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة، والتحق فى طفولته بمدرسة فيكتوريا كوليدج، وتخرّج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

جمع سمير صبرى ما بين الموهبة والحضور، فهو أشبه بنسر قوي، قادر على التحليق بقوة فى عالم الشهرة والأضواء، حيث عمل مذيعا ومطربا وممثلا، وأثبت وجوده فى كل المجالات، حتى منحه النقاد لقب "الفنان الشامل".

وحقق صبرى عبر مسيرته الفنية والإعلامية الطويلة، شعبية كبيرة فى مصر والعالم العربي، كما حجز لنفسه مكانا فى قلوب نجوم الفن بسبب مواقفه النبيلة والإنسانية مع زملاء الفن الذين دارت عليهم الأيام، وذهبت عنهم أضواء المجد والشهرة، وهاجمهم الفقر والمرض.



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قبر الفنان سمير صبرى (6)



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