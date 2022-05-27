شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى ينتهون من تصوير فيلم "بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسنى وأبطال فيلمه الجديد "بحبك" من تصوير آخر مشاهد العمل صباح اليوم الجمعة، حيث جمعت المشاهد الأخيرة بتامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى، وحرصوا على الاحتفال بانتهاء التصوير، وذلك قبل طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل حسبما أعلن تامر مؤخراً.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وفى سياق آخر يحيي تامر حسنى حفلاً غنائيًا يوم الجمعة المقبل الموافق 3 شهر يونيو في الجامعة الأمريكية، ومن المقرر أن يقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهور، ويشهد الحفل العديد من المفاجآت.