شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، 27 مايو ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث والدت عام 1931، والدها أحمد حمامة كان يعمل موظفًا في وزارة التربية، وكانت والدتها ربة منزل، لديها شقيقان هما منير ومزهر، وشقيقتها ليلى، دخلت الوسط الفني بالصدفة، عندما قرأ والدها إعلانًا في الصحف يطلب ممثلة طفلة لدور أمام محمد عبد الوهاب وسافرت إلى القاهرة وتمت مقابلتها، وأعجب بها.

اختارها المخرج محمد كريم لدور الطفلة أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم "بورسعيد" عام 1940 وهي طفلة صغيرة في التاسعة من عمرها، ثم قدمت فيلم "رصاصة في القلب" وذلك في عام 1944، ثم ظهرت الممثلة الشابة في أفلام مثل: "الشهر الأول" عام 1945 و"الكون" عام 1946، وبعدها انتقلت إلى القاهرة مع والديها للدراسة في المعهد العالي للتمثيل.

لاحظ الفنان يوسف وهبي الموهبة الكبيرة لفاتن حمامة، وجعلها تجسد دور ابنته بفيلم "ملاك الرحمة"، ووقفت أمامه من جديد عام 1949 بفيلم "كرسي"، وفي عام 1952، ظهرت فاتن حمامة مع المخرج صلاح أبو سيف بفيلم "لك يوم يا ظالم"، واشترك الفيلم بمهرجان "كان" السينمائي، أصبحت فاتن حمامة بطلة لأول أفلام الراحل يوسف شاهين "بابا أمين"، كما شاركت بعد ذلك بالفيلم الشهير "صراع في الوادي".

قدمت فاتن حمامة ما يقرب من 100 فيلماً خلال مشوارها السينمائي أبرزها "أيامنا الحلوة"، "موعد غرام"، "صراع في الميناء"، "لا أنام"، "سيدة القصر"، "دعاء الكروان"، "المعجزة"، فيلم "الباب المفتوح"، "الخيط الرفيع"، "إمبراطورية ميم"، "أريد حلاً"، "أفواه وأرانب"، "ولا عزاء للسيدات"، "ليلة القبض على فاطمة"، "أرض الأحلام"، "لحن الخلود"، "حب ودموع"، "لن أبكى أبداً"، "نهر الحب"، "لا تطفئ الشمس"، "الحرام" وغيرها من الأفلام

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية قدمت فاتن حمامة عدد قليل من المسلسلات أبرزها "ليلة القبض على فاطمة" عام 1983، و"البرارى والحامول" عام 1987، و "ضمير أبلة حكمت" عام 1991، "وجه القمر" عام 2000.

تزوجت فاتن حمامة 3 مرات، الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 واستمر زواجهما حتى 1954 ولهما ابنة واحدة، والثانية من الفنان عمر الشريف من 1954 حتى 1974 ولهما ابن اسمه طارق الشريف، والزيجة الثالثة والأخيرة من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام 2015.



فاتن حمامة



الفنانة فاتن حمامة



فاتن حمامة