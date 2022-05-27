شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يعلن وفاة والدته كارول عن عمر 92 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أليك بالدوين عن وفاة والدته كارول بالدوين، عن عمر 92 عاما، في مسقط رأسها في سيراكيوز بنيويورك، أمس الخميس، وأعلن الممثل البالغ من العمر 64 عامًا، النبأ المحزن عبر حسابه على موقع "انستجرام"، حيث نشر صور لها بالإضافة لبيان من عائلته ونعي ، جاء فيه: " كارول بالدوين، والدة الممثلين أليك ودانيال وويليام وستيفن بالدوين، وابنتان إليزابيث وجين، توفيت اليوم في سيراكيوز بنيويورك. كانت تبلغ من العمر 92 عامًا".



حساب اليك بالدوين على انستجرام

وأضاف: "ولدت كارول نيوكومب مارتينو، في سيراكيوز في 15 ديسمبر 1929، وكانت ابنة روي وماريون مارتينو، ولديها شقيق واحد، دانيال، وخمس شقيقات، باتريشيا وجوان وديان ولويز وريبيكا"، وتابع: "التقت بزوجها المستقبلي، ألكسندر آر بالدوين جونيور، من بروكلين، نيويورك، بينما التحق كلاهما بجامعة سيراكيوز، في عام 1954، ونقل أليك، كما كان يُطلق على الأب أيضًا، العائلة إلى لونغ آيلاند حيث قام بتدريس التاريخ ودرب كرة القدم والبنادق في مدرسة ماسابيكا الثانوية حتى وفاته، عن عمر يناهز 55 عامًا ، في عام 1983".

والده اليك بالدوين

واستطرد: "قامت كارول بالدوين بتربية أطفالها، وعندما كانت آخر مرة في سن المراهقة ، ذهبت للعمل في أبحاث تسويقية لشركة تسمى Quick Test ، تعمل من مركز تسوق محلي، وفي عام 1991 تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.. بعد أن نجت، انضمت إلى مجموعة من مجموعات دعم سرطان الثدي على مستوى لونغ آيلاند لإطلاق جهد مع جامعة ولاية نيويورك ستوني بروك. بدعم من رئيسة الجامعة آنذاك، شيرلي ستروم كيني ، تم افتتاح صندوق كارول إم بالدوين لأبحاث سرطان الثدي في الحرم الجامعي في ستوني بروك. بدأ فصل آخر بعد بضع سنوات بالتعاون مع جامعة ولاية نيويورك أبستات. جمعت الجهود المشتركة ملايين الدولارات من أجل هذه القضية".

واختتم البيان: "لقد أمضت آخر 25 عامًا من حياتها كمقاتلة وبطلة للقضية التي كرست لها الكثير من الطاقة.. نحن جميعًا فخورون جدًا بإنجازاتها، بالإضافة إلى أطفالها الستة، فإن كارول لديها 25 حفيدًا و 14 من الأحفاد، والمعلومات المتعلقة بترتيبات إحياء الذكرى ستصدر قريباً".