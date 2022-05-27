شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الموسيقار باسم درويش فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت زوجة الموسيقار المصرى باسم درويش، صباح اليوم الجمعة فى ألمانيا، حسبما أعلن محمد منير المتحدث الرسمى لوزارة الثقافة ومدير عام الإعلام بدار الأوبرا المصرية عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله اليوم فى ألمانيا زوجة أخى وصديقى الغالى الموسيقار المصرى باسم درويش.. ربنا يرحمها ويصبرك يا باسم".



وفاة زوجة باسم درويش

الموسيقار باسم درويش، بدأ مشواره الفني في سن 18 عامًا، ورغم دراسته بكلية الألسن إلا أن ذلك لم يمنعه من تحقيق حلمه الفني والوصول للعالمية في مشوار استغرق 25 عامًا من الإصرار والعمل، ولديه حاليًا فريق كايرو ستيبس أحد أهم وأشهر الفرق الموسيقية في مصر والعالم العربي.

يُذكر أن (كايرو ستيبس) فريق جاز عالمي يتكون من عازفين مصريين وألمان، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصري الموسيقار باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراي، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية عريضة، كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009.

ويضم الفريق: العازفين باسم درويش "عود"، رامي عطا الله "بيانو"، راجيد ويليام "ناي"، ستيفان هيرجينرودر "باص"، فولفجانج فيتيمان "ساكسفون"، محمد رأفت، هاني الصواف، عظيمة "إيقاع"، راجي كمال "قانون"، وائل السيد "أكورديون"، جان بوشرا "تشيللو"، عماد عزمي، نهاد جمال الدين، شادي عبد السلام وشيرين عزمي "فيولينة".