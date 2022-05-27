شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تحتفل بزفافها فى نويبع نهاراً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها بمدينة نويبع جنوب سيناء، بعد قليل، حيث من المقرر أن يقام حفل الزفاف نهاراً على البحر، بحضور عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى وخارجه.

واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بحنتها يوم الأحد الماضى، وسط عائلتها وعدد من صديقاتها، ونشرت دنيا عبد العزيز صور من الاحتفال، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت دنيا مرتدية فستان أبيض قصير، ومن المقرر أن تحتفل دنيا عبد العزيز بحفل زفافها الأسبوع المقبل.

وشاركت دنيا عبد العزيز فى السباق الرمضانى 2022 بمسلسلين وهما مسلسل "المداح 2" للفنان حمادة هلال، ومسلسل "ملف سرى" للفنان هاني سلامة.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أما مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.