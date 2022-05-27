شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح العرض المسرحى "الحفيد" بحضور كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح العرض المسرحى الجديد "الحفيد"، من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، وذلك مساء أمس الخميس على المسرح القومى بالعتبة فى تمام التاسعة مساء، وسط إقبال جماهيرى كبير.

يذكر أن العرض يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.