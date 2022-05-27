شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز فى حياة فاتن حمامة تعرف عليها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة فاتن حمامة مسيرتها الفنية عندما فازت فى مسابقة أجمل طفلة فى مصر، وبعدها أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم، الذى كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب فى فيلم يوم سعيد عام 1940، واقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها أنيسة فى فيلم يوم سعيد.

وحققت الطفلة فاتن المولودة يوم 27 مايو 1931، نجاحًا كبيرًا وجذبت الأنظار لموهبتها الكبيرة وبعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج مرة ثانية لتمثل أمام محمد عبد الوهاب فى فيلم "رصاصة فى القلب" (1944)، ومع فيلمها الثالث "دنيا" عام 1946 استطاعت أن تثبت أقدامها فى عالم الفن والتمثيل وانتقلت عائلتها إلى القاهرة وألحقتها بالمعهد العالى للتمثيل عام 1946.

حصلت "سيدة الشاشة العربية" على العديد من الجوائز ومنها "أحسن ممثلة لسنوات عديدة، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏ عام 1999، وجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000، ووسام الأرز من لبنان (1953 ، 2001)، وميدالية الشرف من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت‏ عام 2013".

ومن أجمل أفلام فاتن حمامة: "صراع في الوادى، إمبراطورية ميم، الأستاذة فاطمة، دعاء الكروان، يوم حلو يوم مر، أريد حلا، أفواه و أرانب، كرسى الاعتراف، موعد مع الحياة، الخيط الرفيع".