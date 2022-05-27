شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تهنئ زوجها مجدى كامل بعد حصوله على الدكتوراه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مها أحمد، على تهنئة زوجها الفنان مجدى كامل، بعد حصوله على الدكتوراه مع مرتبة الشرف، تحت إشراف الدكتور أشرف زكى، حيث نشرت العديد من الصور الخاصة بحفل مناقشة رسالة الدكتوراه، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".



حساب الفنانه مها احمد على انستجرام

وعلقت مها أحمد، على الصور التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، "الحمد لله والشكر لله.. ألف الف مبروك يا دكتور مجدى.. دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، تحت إشراف دكتور أشرف زكى، والدكتورة سميرة محسن، والدكتورة سحر".



الفنانة مها احمد وزوجها وأعضاء اللجنة المشرفة على رسالته للدكتوراه



الفنانة مها احمد واصدقائها



الفنانة مها احمد ورمضان صبحى

وكان الفنان مجدي كامل، ناقش رسالة الدكتوراه الخاصة به، أمس الخميس، تحت إشراف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والتي تحمل عنوان "أسس تدريب الممثل لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلى في العرض المسرحى"، وذلك فى أكاديمية الفنون التشكيلية بحضور زوجته الفنانة مها أحمد.

وتكونت لجنة الإشراف من د. سميرة حسين المصيلحي أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ود. سحر سيد أمين أستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وحرص على الحضور كل من زوجته الفنانة مها أحمد، والسيناريست أيمن سلامة، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج أشرف فايق، ورمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.