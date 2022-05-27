كيم كاردشيان تثير السخرية.. إليكم السبب!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ 40 دقيقة

يبدو أن الإعلان، الذي حاولت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان، تقديمه لم يكن موفقاً، فبدلاً من أن تجعل الكثيرين يرغبون في شراء “البرغر النباتي”، الذي تقدمه شركة الأغذية المختصة ببدائل اللحوم النباتية “Beyond Meat”، جعلتهم يسخرون منها.

وفي التفاصيل، ظهرت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً، في فيديو الشركة النباتية الدعائي، الذي تبلغ مدته 30 ثانية، وهي تقف أمام مجموعة متنوعة من الأطباق، التي تحتوي على بدائل اللحوم النباتية، وضعها الطهاةُ أمامها.

وفي البداية، كانت قطعة “برغر نباتية” مقطعة إلى نصفين، حملتها النجمة الأميركية وقربتها من فمها، بينما كانت تحاول أن تبين للمشاهدين أنها تتناول قضمةً منها، لكن المثير في الأمر أن قطعة “البرغر” بقيت كما هي، ولم ينقص منها شيء، أي أن كاردشيان تظاهرت في المقطع بتناول الطعام وزيّفت الأمر.

ثم استخدمت كاردشيان شوكة لتناول كرة لحم نباتية، رفعتها أيضاً إلى فمها، قبل أن تظهر وهي تمضغها، ثم قالت وهي تواصل نفس الحركة الشبيهة بالمضغ: “هذا اللحم النباتي ليس فقط لذيذًا بشكل مذهل، لكنه أيضًا أفضل لك، وأفضل للكوكب”.

وأضافت كاردشيان حول النظام الغذائي النباتي، أنه تغيير بسيط يحدث فرقًا كبيرًا حقًا، وأنها أصبحت كبيرة مستشاري التذوق في “Beyond Meat”، وأن الوقت قد حان لتكون نباتية.

وبعد أن انتشر الإعلان بشكلٍ كبير، خرج مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد ما حدث، مشيرين إلى أنها لم تستهلك المنتج بالفعل، فكيف يمكنهم الاقتناع به، وأن الإعلان جعلهم في الواقع لا يرغبون في شراء المنتج، خصوصاً أنها تلاعبت بالأمر، وحاولت خداع معجبيها.

وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات، فقد سارع آخرون إلى مدح كاردشيان لاستخدامها منصتها لترويج الأكل النباتي.

يُذكر أن النجمة الأميركية كانت قد اتُهمت بإرسال رسالة ضارة حول فقدان الوزن واتباع حمية غذائية قبل 3 أسابيع، وذلك بعدما قالت إنها فقدت 7.3 كيلوغرامات في وقتٍ قصير، كي تتمكن من ارتداء فستان، كانت ارتدته مارلين مونرو في حفل “ميت غالا”.

والفستان كانت قد ارتدته مونرو، عندما غنت “عيد ميلاد سعيد” لرئيس الولايات المتحدة جون إف كينيدي، عام 1962.