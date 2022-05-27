أحمد زاهر يبرر ضعف إيرادات فيلم “فارس”.. “توقيت عرضه غير مناسب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعرض، حالياً، للفنان أحمد زاهر أولى بطولاته السينمائية، من خلال فيلم “فارس”، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم حسين فهمي وصلاح عبدالله وإيمان العاصي.

وفي تصريحات صحفية، تحدث الفنان أحمد زاهر عن تجربة فيلمه الجديد “فارس”، والصعوبات التي واجهته وسبب تأخره في تقديم البطولة السينمائية، وكانت التصريحات كالتالي:

سبب اختياري لفيلم (فارس) هو الورق والشخصية التي أقوم بتجسيدها فيه، فهي جديدة ومختلفة، ولا أحب أن أكرر تجاربي، أو أي شخصية قدمتها من قبل، وهو ما جذبني له.

لم يحقق فيلم “فارس” الإيرادات الكبيرة أو الهائلة بسبب توقيت عرضه في السينمات؛ لأنه حالياً توجد امتحانات، وأعتقد أنه في الوقت المقبل سيكون مردوده أكبر، ويكفيني أن ردود الأفعال التي وصلتني، سواء من أصدقائي، أو النقاد أو الصحافيين، كانت محفزة للغاية، وأن كل من شاهد الفيلم سعيد بالعمل، وبالأكشن الذي يقدمه.

كواليس الفيلم كانت رائعة، فأنا ممتن للفنان حسين فهمي، ومشاركته شرف كبير لي، وكواليس الفيلم بشكل عام كان يسودها جو من الراحة والمرح، حيث تجمعني بإيمان العاصي صداقة منذ 20 عاماً، وهذه أول تجربة تجمعنا، ومع ذلك من يشاهد الفيلم سيجد كيمياء كبيرة بيننا، كذلك باقي أبطال العمل.

ويجب أن أتوجه بالشكر لأصدقائي الفنانين، الذين شاركوا كضيوف شرف من أجلي، دون أن يتقاضوا أي أجر، وهم: منة فضالي، ومحمد جمعة، ورنا رئيس.

اختيار ابنتي ملك للمشاركة في الفيلم كان من قبل المخرج رؤوف عبدالعزيز، وكان السبب الرئيسي هو وجود شبه بيننا فسيشعر البعض بحقيقة فكرة أنها شقيقتي، ورغم عدم امتلاكها خبرة كبيرة، لكنها برعت في أداء شخصيتها.

فيلم “فارس” بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.