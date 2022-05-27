هدايا كيفانش تاتليتوغ لمولوده الجديد.. بأكثر من مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “لا شيء يغلو على طفلي”، كأن هذه هي القاعدة التي يتبعها الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، الذي يعرفه الناس في الوطن العربي باسم “مهند”، الشخصية التي قدمها في مسلسل “نور”.

فقد اشترى كيفانش لطفله المولود حديثاً (كورت إيفي) منزلاً في أرقى أحياء العاصمة البريطانية لندن بسعر يصل لحوالي 700 ألف جنيه إسترليني، أي بما يقارب 900 ألف دولار.

الغريب في الأمر أن الفنان التركي الشهير، ومنذ أن أعلن ارتباطه بعارضة الأزياء التركية (باشاك ديزر) عام 2016، لم يتوجه تاتليتوغ إلى شراء المنازل كما هو الآن، وقد تغيرت حاله بشكل كامل منذ قدوم مولوده إيفي، قبل حوالي شهر واحد.

ولم يتوقف هوس كيفانش بالشراء لطفله عند هذا المنزل، فقد أقدم قبل عشرة أيام فقط على شراء يخت لطفله الصغير، ولم يكن اليخت عادياً كغيره من اليخوت، فقد تم تصميمه خصيصاً في الهند، وهو من نوع “كاتاماران”، وتمت تسميته على اسم الطفل (كورت إيفي).

وقدر سعر هذا اليخت بأكثر من نصف مليون دولار، وسيقوم الفنان التركي باستخدامه لأول مرة في شواطئ مرمريس، عندما يصطحب زوجته وطفله برحلة بحرية يتنقل فيها بين مرماريس وبودروم.

وسبق أن علق كيفانش على قدوم مولوده الجديد، واصفاً شعوره في ذلك الوقت، فقال: “اعتقدت أن كوني أباً سيجعلني شخصاً أكثر قلقاً، لكن منذ أن تلقيت الأخبار السارة، اختفت كل مخاوفي”، مبيناً أن شعوره كأب غير حياته تماماً، خاصة أنه كان يجد صعوبة بالغة باتخاذ القرارات المنطقية المتعلقة بحياته، ولكن قدوم طفله غير كل شيء.

وفي سياق متصل، تعرض شبكة نتفليكس حالياً للنجم التركي مسلسل “ضوء القمر-إس 235″، الذي يقوم ببطولته رفقة الممثلة (صور أوزغي أوزبيرينتشي)، وصنف المسلسل على أنه من أعمال الأكشن والمغامرات.

وعدا هذا المسلسل، ستجمع “نتفليكس” النجمين الشهيرين كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات “نور ومهند” مرة ثانية، وسيظهران في فيلم من إنتاج المنصة العالمية.

ولطالما لاحقت الشائعات النجمين، وهو ما أثار غضب النجم التركي مؤخراً، عندما رد على أحد الصحافيين غاضباً بالقول: “بيرين سات ليست حبيبتي.. أنا متزوج”، لكن هذا الأمر لا يمنع من وجود علاقة مميزة بين الاثنين، وهو ما أكدته بيرين عندما عبرت عن اعتزازها الكبير به.