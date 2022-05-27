مي عمر ضمن أجمل 100 وجه لعام 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية، مي عمر، عن ترشيحها ضمن أفضل 100 وجه امرأة، ضمن قائمة المسابقة الشهيرة (TC Candler).

وجاء الإعلان عن اختيار مي عمر، من خلال الحساب الرسمي لمسابقة “تي سي كاندلر” (TC Candler)، عبر موقع “إنستغرام”، والذي تضمن قائمة أجمل وأوسم وجه في العالم لعام 2022.

وتنافس عدد كبير من النجوم والنجمات الأكثر وسامة وجمالاً حول العالم، وشملت القائمة مجموعة من أشهر النجوم الأوروبيين، والأتراك، والعرب، بالإضافة إلى نجوم بوليوود وكوريا ممن يمتلكون جمالاً استثنائياً ومميزاً.

وفي سياق متصل، احتلت المغنية التايلاندية البالغة من العمر 24 عامًا، ليزا، من الفرقة الكورية الجنوبية “بلاك بينك” المركز الأول بقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، والتي أعلنت عنها في قائمة “TC Candler” الشهيرة.

فيما جاءت بالمركز الثاني المدونة النرويجية Emilie Nereng، والمركز الثالث جاءت به العارضة الصومالية الأميركية المحجبة حليمة عدن، وبالمركز الرابع الممثلة الفلبينية – المغربية إيفانا علوي، واحتلت الفنانة الكورية الأمريكية نانسي من فرقة “مومولاند” المركز الخامس.

يشار إلى أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل “رانيا وسكينة”، وشاركتها البطولة فيه الفنانة روبي.

وتجسد مي عمر دور “رانيا”، وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي “سكينة” على قيادة “التريلا”، التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل “رانيا وسكينة” بطولة: روبي، ومي عمر، وأحمد خالد صالح، وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نورالدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.