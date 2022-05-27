بعد اعتذارها عنه في رمضان 2022.. مفاوضات جديدة مع روبي على “رمضان كريم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المنتج محمد السبكي عن دخوله في مفاوضات مع الفنانة روبي لإقناعها بالعودة للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” المقرر عرضه في رمضان المقبل.

بعدما اعتذرت عن عدم المشاركة في بطولة العمل نهاية العام الماضي، مما شكّل أحد الأسباب الرئيسة لخروج العمل من السباق الدرامي رمضان الماضي واتخاذ المنتج قراراً بتأجيله الى رمضان 2023.

وينوي المخرج سامح عبد العزيز بدء تصوير العمل بعد إجازة عيد الأضحى مباشرةً، ومن المقرر أن تتعاقد شركة الإنتاج مع أبطال العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث لم يتم التعاقد رسمياً على الجزء الثاني إلا مع الفنانَين محمد محمود وصلاح عبد الله، الذي حل بديلاً للراحل محمود الجندي..

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” عُرض في رمضان 2017 وشارك في بطولته: سيد رجب ومحمود الجندي وروبي وشريف سلامة وريهام عبد الغفور وكريم عفيفي ومحمد لطفي ونجلاء بدر وصبري فواز وسهر الصايغ، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز..