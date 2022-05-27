شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى ووسط البلد تجتمعان فى حفل واحد بالتجمع الخامس .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع فرقة مسار إجبارى مع فرقتى وسط البلد و"إتش أو إتش" فى حفل غنائى لأول مرة، مساء اليوم الجمعة. وتفتتح الفرق الغنائية الثلاث موسم حفلات "Non Stop Music" فى التجمع الخامس، فى حفل غنائى يستمر لأكثر من أربع ساعات متواصلة.

وتفاجئ مسار إجبارى جمهورها بالقاهرة بالعرض الحى الأول لأجدد أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات" مع توليفة مميزة من أشهر أغانيها، مثل "بقيت حاوي" و"شيروفوبيا" و"اقرا الخبر" و"ياريتك معايا"، بينما تأسر وسط البلد مسامع الحضور بمزيج من أغنيات "أنتيكا" و"قربيلي" و"عانقيني" وأغنيتها الأخيرة "تلاميذنا".

كما يشهد حفل "Non Stop Music" أجدد إطلالات فرقة HOH إتش أو إتش، وتضم الفرقة هانى عادل من فرقة "وسط البلد"، وأوسو لطفى من فرقة "نغم مصري"، وهانى الدقاق من فرقة "مسار إجباري".